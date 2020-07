Rahvusraamatukogu kuulutas välja hanke kogu Eesti e-laenutuse leidmiseks

Hanke maht on kakssada tuhat eurot ning sellega on plaanis hankida selle aasta sügisest kuni 2022. aastani juurdepääs vähemalt kolmele tuhandele erinevale audio- ja e-raamatule. Järgmise aasta algusest on plaanis suurendada nii teoste nimetuste kui ka nende laenutuskordade arvu sõltuvalt inimeste huvist ja laenutusaktiivsusest. Teenusepakkuja on plaanis leida kuni aastani 2022.