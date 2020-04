Regionaalhaigla ja Ugala teatri koostöös valmisid kasulike nõuannetega heliklipid

Regionaalhaigla esmase psühholoogilise abi meeskonna ja Ugala teatri koostöös valmisid kasulike ja helgete nõuannetega heliklipid, mis tuletavad meelde, kui tähtis on sel pingelisel perioodil enda jaoks aega võtta.

Haiglate eesliinis töötavad inimesed – nii arstid, õed, hooldajad kui teised spetsialistid on eriti praegusel perioodil suure pinge ja vaimse surve all.

Salvestatud heliklipid on mõeldud nii neile kui kõigile teistele andmaks jõudu, häid mõtteid ja võtteid, rõõmu ja lootust olukorraga toimetulekuks. „Loodetavasti aitavad heliklipid inimestele meelde tuletada, kui tähtis on enda jaoks keset pingelisi tööpäevi kas või hetkeks aega võtta, et hinge tõmmata ja vältida läbipõlemist,“ ütles Regionaalhaigla hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi.