Riigi lisarahata võib Narva Vaba Lava oodata sulgemine

Kultuuriminister saatis rahandusministrile taotluse, et riik rahastaks Narva Vaba Lava reservist 200 000 euroga, kuna Narva linn loobus omapoolsest rahastusest. Helme vastas aga palvele eitavalt ja leidis, et taotletud summa on võimalik leida kultuuriministeeriumi enda ressursside arvel vahendeid ümber paigutades, kirjutab ERR.

"Kultuuriministeeriumile 2019. aasta riigieelarvest antavate toetuste maht on suurusjärgus 95 miljonit eurot, mida on ministril põhjendatud juhul võimalik asutuste vahel ümber suunata. Nimetatud taotlus moodustab sellest ca 0,2 protsenti ja sellises ulatuses on võimalik valitsemisala sees prioriteete ümber seades vajalikud vahendid leida antud taotluse katteks," leidis Helme.

Lukas selleks aga tänavuses eelarves võimalusi ei näe ja taotleb endiselt raha valitsuse reservist. Lukas soovib teemat arutada juba sel neljapäeval valitsuses koos Helme ja peaminister Jüri Ratasega.

Narva Vaba Lava juht Steven-Hristo Evestus ütles ERR-ile, et riigilt raha saamata oleksid võimalused tegutsemiseks märksa väiksemad ja oleks väga keeruline oma plaane sellisel kujul teostada, nagu eesmärgiks seatud.