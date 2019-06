Sakala teatrimaja konkurss katkestatakse rahapuudusel, hoone tulevik lahtine

Edasised sammud teatrimaja tuleviku kohta otsustakse sügisel, kui on teada täpsem eelarveprognoos.

Kultuuriministeerium kuulutas välja konkursi, et leida Tallinnas Sakala 3 asuvase teatrimajja püsiv etendustegevus. Kõigi esitatud ideede seast jõudsid konkursi lõppvooru loominguline ühendus Ēlektron ning lavastaja Lauri Lagle.

„Konkurss oli väga tugev ning lõppvooru jõudnud ideed lubaksid loota uue ühiskondlikult väga mõjusas teatri tekkimist. Teiselt pool anname endale aru, et kultuuriministeeriumist ei oleks aus ega võimalik hoida tegijaid nii sügiseni teadmatuses, sest loomingus käib planeerimine väga pika aja peale, sageli üle mitme hooaja. Tekkinud olukord pole kindlasti kellelegi meeldiv, kuid praeguses olukorras on see mõistlik,“ ütles Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein.