Salme Kultuurikeskuses algavad rekonstrueerimistööd

„Salme Kultuurikeskuses aastaga tehtavate töödega paraneb märkimisväärselt hoone tehniline seisukorda ja ka ruumide kasutusvõimalused viiakse sootuks uuele tasemele,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Ette võetavad ümberehitustööd ei lähtu üksnes linnateatri vajadustest - koostöös on jõutud lahenduseni, mis võimaldab linnateatril vanalinnas asuva teatrikvartali ümberehitamise ajal asenduspinnal edukalt etendusi anda ning samas rikastavad uued moodsate tehniliste lahendustega ruumid edaspidi Salme kultuurikeskuse tegevusvõimalusi.“

Põhja-Tallinna vanema Peeter Järvelaidi sõnul algavad rekonstrueerimistööd ei ole seotud ainult linnateatriga, küll aga saab Salme kultuurikeskus seoses sellega täiendavaid investeeringuid. „Linnaosale on väga oluline, et need investeeringud võimaldavad meil anda paremaid kultuurivõimalusi Põhja-Tallinna linnaosa kogukondadele, samuti Salmes tegutsevatele kollektiividele ning siin toimuvate ürituste tingimusi oluliselt parandada,“ ütles Järvelaid.