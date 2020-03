Selgus Jaan Krossi mälestusmärgi ideekonkursi võitja

Jaan Krossi mälestusmärgi avaliku ideekonkursi võitis võistlustöö "Pilk", mille autoriteks on Jaak Soans, Karmo Tõra ja Mark Kovalenko.

Võidutöö preemia on 10 000 eurot. Skulptuur hakkab asuma vanalinnas Kullassepa, Niguliste ja Harju tänava nurgal.

Žürii esimehe, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhi Ignar Fjuki sõnul võlus võidutöö puhul nii selle klassikaline, suurmehele sobilik vormikeel kui ka laiem ruumiline tähendusväli, mida skulptuur enda ümber loob. „Asudes Kullassepa, Niguliste ja Harju tänavate nurgal, pilk suunatud kunagise Kirjanike maja poole, kus kirjaniku enda tööruum paiknes, kujuneb seeläbi intensiivne tähenduslik seos nii kuju kui kirjaniku endise kodu vahel. Ruumitähenduslikult ei ole väheoluline ka see, et läheduses paikneb Eduard Vilde mälestusmärk. Kõik see kokku loob mikroväljaku näol paikkonnale täiesti uue kihistuse, mis lisab vanalinna tähendustest niigi tiinele keskkonnale täiesti uue, kirjanikest suurmeestega seotud mõõtme, “ selgitas Fjuk žürii otsust.