Selgus sisekaitseakadeemia ja Tartu ülikooli Narva ühise hoone kunstikonkursi võidutöö

Võitjaks osutus kavand märgusõnaga Otium reficit vires. Kavandi autor on Oliver Soomets (OÜ Page).

Žürii oli seisukohal, et esitatud töö – hiigelpadi viitega puhkuse olulisusele jõu taastamisel, on sisult igati sobilik hoone juures, mille peamiseks funktsiooniks on ühiselamu, ning vastab eriti hästi võistlusülesandes toodud märksõnadele "kodu" ja "sõbralik".