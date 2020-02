Sensatsiooniline Rootsi pop-jazz bänd Dirty Loops esineb aprillis Tallinnas

Vokalisti ja klahvpillimängija Jonah Nilssoni, bassisti Henrik Linderi ja löökpillimängija Aron Mellergårdhi poolt moodustatud koosseisu edu tagamaid ei pea kaugelt otsima. 2008. aastal asutatud bänd saavutas ülikiire edu sotsiaalmeedias ja kontserdilavadel andes uue julge kõla Lady Gaga “Just Dance”, Justin Bieberi “Baby”, Adele'i “Rolling In The Deep” ja mitmetele teistele poplugudele. Peagi lisandus koostöö muusikaprodutsent Andreas Carlssoniga ning leping David Fosteriga plaadifirmast Verve Records.

Aastal 2014. rõõmustas trio muusikamaastikku debüütalbumiga “Loopified” tõestades, et tegu pole lihtsalt suurepärase cover-bändiga, vaid uudset meloodilist saundi viljeleva grupiga. Siinkohal pole mõtet otsida paralleele maailmanimedega, kuna koosseisu helikeel on unikaalne segu popist, fusion'ist, jazzist, funk'ist ja R&B'st. Bänd ise tutvustab ennast sotsiaalmeedias järgmiselt: “Tänased hitid nii nagu nad päriselt peaksid kõlama!”

Bändi maailmatasemel energiat on märganud ka muusikatööstuse absoluutsed tipud. Eelmisel aastal ühendas Dirty Loops jõud legendaarse muusikatööstuse produtsendi, multiinstrumentalisti, helilooja, arranžeerija ja Grammy võitja Quincy Jonesiga, kes on produtseerinud albumeid maailmanimedele nagu Frank Sinatra, Aretha Franklin, Michael Jackson jpt. Eelmisel aastal andis koosseis koostöös Quincy Jonesiga välja uue rütmika tantsuloo “Work Shit Out”, mis sümboliseerib tempokat algust nende ühisele loometeele. “Dirty Loops on lihtsalt uskumatult hea!” jagab Quincy Jones oma vaimustust.

Ansambel tuuritas mullu sügisel Lõuna-Ameerikas, Aasias, Austraalias ja Uus-Meremaal. Nüüd on aeg kohtuda Eesti publikuga. Kuigi Dirty Loops astub Eesti lavalaudadel üles esmakordselt, on nende bassimees Henrik Linder esinenud Philly Joe’s jazziklubis aasta tagasi koosseisus The Effect. Ühtlasi on ansambli lauljat ja pianisti Jonah Nilssoni saatnud suur edu ka paljudel Euroopa jazzifestivalidel. Kolmiku esinemist Jazzkaarel ootavad kannatamatult nii fännid kui ka Eesti muusikud: “Mäletan, kui esimest korda Dirty Loops'i läbi Youtube'i nägin – olin hämmingus. Justin Bieberi

"Baby" ja Britney Spearsi "Circus" olid need träkid, mis nad mulle esimesena maha müüsid. Nende arranžeeringud olid palju põnevamad kui originaallood, mida nad kaverdasid. Triosi, kes nii terviklikult ja oskuslikult muusikat seavad, leidub lihtsalt väga harva. Omas žanris on nad maailma täielikud tipud. Seetõttu olen kindel, et kontsert saab olema meeliülendav ja nende muusika kõnetab nii popmuusika nautijat, süva jazzi kuulajat kui ka riff-rock'i austajat,” jagab Taavi Paomets ehk Avoid Dave kollektiivile kiidusõnu.

Dirty Loops esineb Jazzkaarel 25. aprillil kell 22:30 Telliskivi Loomelinnakus Vabal Laval. 31. Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar toimub 17.-26. aprillini 2020 üle Eesti. Tutvu festivali kava ja artistidega kodulehel. Piletid on müügil Piletilevi müügipunktides ja internetis www.piletilevi.ee.

Festivalil Jazzkaar 2020 põhiprogramm:

“Antarktika 200” Raun Juurikas, Arve Henriksen (Norra), Brian Quinn (Šveits) & Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia kammerkoor; Anett; Anna Wibe Vibes (Läti-Eesti); Avery*Sunshine (USA); Cecilé McLorin Salvant with Sullivan Fortner (USA); Cyrille Aimeé (Prantsusmaa); Dee Dee Bridgewater (USA) & Estonian Dream Big Band; Dirty Loops (Rootsi), Disco Tallinn Goes Jazz; El Muro Tango (Argentiina-Eesti-Norra); Flora Purim & Airto Moreira with Thiago Espirito Group (Brasiilia); FORQ (USA); Hanna-Liina Võsa; Hugar (Island) / Niklas Paschburg (Saksamaa); Ivi Rausi & Laura Põldvere; Jamison Ross (USA); Jason Hunter Group (Eesti-Leedu); JT Conception; Kadri Voorand Chamber Music Ensemble; Kristel Aaslaid & Daniel Viinalass; Käbid & Kännud: Leiburid, Remmelid, Tafenaud; Liisi Koikson; Los Aurora (Hispaania); Tantsukatel with Duo Maaker—Petermann live & DJ Quest; Marc Ribot’s Ceramic Dog (USA); Moonlight Breakfast (Rumeenia-Austria); Naïssam Jalal — Quest of the Invisible (Prantsusmaa-Süüria); Peedu Kass—Theodor Sink; Raul Ukareda; Ramuel Tafenau; Rita Ray; Rymden feat. Bugge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström (Norra-Rootsi); Siim Aimla Funk Band; Sooäär-Yaralyan-Ounaskari (Eesti-Soome); The Free Musketeers; Trilok Gurtu Band (India); Tõnu Naissoo Electric Trio with Mihkel Mälgand & Ahto Abner; Vaiko Eplik & Kristjan Randalu ning paljud teised!