Sõna „nukk” kadumine teatri nimest hirmutab

Tegelikult saan ma NUKU soovist aru ja see, mida teatrijuhid ütlevad, on minu meelest väga loogiline. Noorsooteater saab oma nime alla koondada väga laia ampluaa noortele suunatud žanre. Ka mina ei usu, et nuku kasutamine kaob. Tõsi, vähemaks on teda jäänud. Ent mitte ainult suures NUKU-s.

See, mis meid, väiksemaid hirmutab, on vist kartus, et suurest plaanist kaob sõna „nukk”. Teatriinimesed vaatavad asjadele teisiti kui teatrisõbrad. See on mingisugune alateadlik teadmine, millega on tegu. Kui öelda „improteater”, teame kohe, millega on tegemist. Ka „draamateater” annab juba suuna kätte. Sisu ei pruugi nimele vastata, aga sisemuses anname ometi sellele kohe tähenduse. Kui öelda „nukuteater”, teame, et seal peab olema midagi nukkudega tegemist.