"Sõnause korraldajana julgen küll rõõmustada, et liigseks muretsemiseks ei ole meil väga põhjust. Inimesed armastavad eesti keelt ja tahavad, et see aja ja eluga kaasas käiks.

Kui meil on olemas ilusad sõnad, siis kindlasti peaks järgmiseks muretsema, et kaasaegseim teadus- ja ilukirjandus oleks eesti keeles kättesaadav. Et ühiskonnas väheneks teadlik kihistumine ja üksteisest möödarääkimine," räägib Ede Schank Tamkivi intervjuus.