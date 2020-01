Programmi pärl on üks aasta hinnatumaid dokumentaalfilme „Pühendus Samale” („For Sama”), mis on võitnud mitukümmend auhinda ja kandideerib nii BAFTA-le kui ka Oscarile. Suurimatest auhinnavõitjatest on kavas ka näiteks legendaarset Iisraeli inimõiguste juristi Leah Tsemelit portreteeriv dokumentaal „Advokaat”. (Muide, kevadel on kinodesse oodata Eesti oma analoogi – dokumentaalfilmi Maria Mägi-Rohtmetsast.) Eesti Päevaleht annab mõned soovitused, et rikkalikus kavas oleks parem orienteeruda.