Subbi vähetuntud maal müüdi hiigelhinnaga, kaks pakkujat trumpasid üksteist üle

„Kui vaadata laiemas plaanis, siis on Subbi 1970. aastate looming peaasjalikult muuseumites. Ja tegu on ka ajaga, kui tema looming muutub abstraktsemaks, see on teatud loomingulise üleminekuperioodi ajal. Selle töö puhul on ta väga soe, sümpaatne, heas mõttes kõigile meele järele,” räägib Haus Galerii juht Piia Ausman. Ega Olev Subbi töid erakogudesse väga palju jõudnud polegi. Põhjus tolleaegne poliitika: oli palju riiklikke asutusi – kultuuriministeerium, kunstifond jne –, kes näitustelt töid ostsid. Subbi töid müüdi palju ka välismaale, nii erakogudesse kui ka muuseumidesse.

