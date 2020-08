Tallinna lauluväljakul Eesti taasiseseisvumispäeva kontserdil „Roostevaba maailm” kõlasid ERSO, Rein Rannapi ja rokkansambli esituses instrumentaalselt Ruja tuntumad lood. Õnnestumisele aitas kaasa ilmataat, sest nii sooja ja sumedat suveõhtut ei saa tellida isegi mitte AK ilmateadustajatelt.

Usutavasti on veel paljudel kolme aasta tagune suurkontsert „Eesti muld ja Eesti Ruja” eredalt meeles. 2017. aasta 20. augustil sai Tallinna lauluväljakul kuulda Ruja laule ansambli kunagiste pillimeeste (Andres Põldroo, Rein Rannap ja Jaanus Nõgisto koos laval!) ja noorte vokaalsolistide hoogsas ühisesituses. 14 000 kuulajat-vaatajat mahtusid vaevu laulukaare alla. Selle mälestusväärse kontserdi monumentaalsus oli sedavõrd võimas, et välismaalt tulnuile võinuks jääda mulje, justkui esinenuks siin mõni vanakooli ikoon nagu The Rolling Stones või Led Zeppelin.