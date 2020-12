Suri armastatud kirjanik Heljo Mänd

Männi luulekogud on teiste seas "Oakene" (1957), valikkogu "Pillerpall" (1973), valikkogu "Rohupäike" (1986), täiskasvanuile valikkogu "Homme on kaugel" (1989) jne. Viimatine luulekogu, Ingmar Muusikuse fotodega "Hetkesekundid" ilmus aastal 2009.

Jutustustest on väga menukas mitmeid põlvkondi kõnetav 1968. aastal ilmunud teos "Toomas Linnupoeg" (1968). Teised, samuti armastatud jutustused on "Koer taskus" (1967) ning "Miks sa vaikid?" (1969).

Heljo Männi nn suur hitt, mida iga lasteaiaealine teab ka aastal 2020, on õpik nimega "Karu-aabits" (1971). Teleseriaal "Mõmmi ja aabits" oli Eesti Televisioonis esimest korda eetris mustvalgena aastatel 1973-76. Need osad pole enam tänaseks säilinud. Aastatel 1977–1978 salvestati värviliselt teine versioon, mis on ka kõige rohkem tuntud.