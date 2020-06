Suri kirjanik Carlos Ruiz Zafon

Carlos Ruiz Zafon sündis 25. septembril 1964 Barcelonas, ent elas alates 1993. aastast Los Angeleses, kus ta kirjanikutöö kõrvalt on kirjutanud ka filmistsenaariume, vahendab ERR.

Tema esimene romaan "El príncipe de la niebla" ("Uduprints", 1993) sai Edebé parima noorsooromaani kirjandusauhinna. Maailmakuulsus saabus aga neljaraamatulise sarjaga, mille avas 2001. aastal romaan "La sombra del viento" ("Tuule vari"), mis oli tema esimene täiskasvanutele suunatud teos ja mille Kai Aareleid tõlkis ka eesti keelde. Raamatut on müüdud miljoneid eksemplare üle maailma ning see on võitnud mitmeid rahvusvahelisi auhindu.