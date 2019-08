Suur-Sõjamäe tänavale ehitatakse Tallinna Linnateatri tootmiskompleks

„Selleks, et saaks viljeleda tipptasemel kunsti, on vaja ka paratamatult ka „tootmistegevust“ ehk et kvaliteetseks etenduseks on vaja nii puhtaid kostüüme, butafooriat kui ka lavakujunduse jaoks ehitustegevust. Tõenäoliselt on kõikidele Linnateatri külastajatele olnud suureks küsimärgiks, kus Linnateater seda kõike seni teinud on, sest nende olemasolevad ruumid vanalinnas on küllaltki kitsad,“ ütles Nordecon ASi juhatuse esimees Gerd Müller. „Tallinna Linnateatri ja Nordeconi sõprus on kestnud juba pikka aega – selle ehituslepinguga saame Linnateatril aidata võimalikult kiiresti ja kvaliteetselt asuda kasutama tootmisruume, mis toovad leevendust senisele ruumipuudusele.“