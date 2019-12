2019. aasta Eesti filmimaailma märksõnadeks on kindlasti „Tõde ja õigus” ning esimene suur Hollywoodi produktsioon Tallinnas Christopher Nolani „Tenet”. Tanel Toomist sai esimene Eesti režissöör, kes oma filmiga pääsenud Oscarite short-listi. Seltskond, kes sinna pääses oli väärikas - suurfavoriit, Lõuna-Korea "Parasiit", Pedro Almadovari "Valu ja hiilgus", Venemaa "Piitsavars"" jne Meie oma Eesti lugu kõnelev, 2.45 kestev eepiline ajaloodraama (tõsi, välismaises versioonis 15 minutit lühem) ei ole just see žanr, millest võiks taolist edu oodata. Eriti kui eelarve on välismaiste analoogide eelarvest kordades väiksem - ameeriklaste jaoks lausa naeruväärne 2,4 miljonit eurot.

Hetkel on rahvusvahelises meedias "Tõe ja õiguse" filmile ilmunud kaks arvustust: Stephen Daltoni arvustust - The Hollywood Reporteris ning Variety's. Mõlemad leiavad, et Tammsaare teksti töötlemisega on Toom hästi hakkama saanud, kuid veidi enam oleks tahetud näha inimese ja jumala teemas sügavuti minemist. The Hollywood Reporeris saavad kiita ka näitlejad, eeskätt Loog ja Võigemast. Mõlemad arvustused on professionaalselt heal tasemel, arvustajad on ka taustsüsteemiga hästi kursis (EV100 rahastus, Tammsaare olulisus, filmi menu Eesti kinodes jne). Ning mis samuti suureks komplimendiks - mainitakse, et tehnilise poole osas ei paista pisike eelarve kuskilt välja ning film näib palju suurema eelarvega tehtud ("Sumptuously shot, it looks like a much bigger budget production" - Hollywood Reporter).