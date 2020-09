Soomes näib – sõltub muidugi, millega võrrelda – kohati kui viieline õpilane võrdõiguslikkuse alal. Soome peaminister on naine, koalitsioonierakondade juhtideks on naised. Mis peamine: nad on võimekad naised. Ent see on vaid üks näide. Klaaslaed ei ole sellest hoolimata lõplikult kadunud ja kuigi palju on saavutatud, on palju veel teha. Seitsme naissoost režissööri film “Harjumuse jõud” koondab kuus lugu naiste elust Soomes. Lood on fiktsionaalsed, ent põhinevad reaalsel elul. Need annavad aimu olukordadest, millega pole keeruline suhestuda ka Eestis.

Tartuffi käigus viibis üks peaosalistest, näitlejanna Suvi Blick, kes õpib Helsingi teatriakadeemia viimasel kursusel. Noore näitlejannana puutub temasse üsnagi otseselt see, millised käitumisnormid on võimupositsioonil olevatele inimestele lubatud. Ehkki Soome filminduses (nagu mujal maailmaski) jagub veel lähiminevikuski negatiivseid näiteid, ei ole Suvi pidanud kunagi tööalaselt väärkohtlemisega kokku puutuma. #MeToo kampaaniaga kaasnevad muutused annavad nii talle kui teistele näitlejannadele lootust, et see ongi normaalsus, mis viimaks kohale on jõudnud.

Kell on üksteist, enamik korteripeo osalisi valmistuvad edasi pidutsema minema. Emmi, Suvi Blicki tegelaskuju, läheb magama. Talle järgneb Jani, kes uurib, kas ta võiks Emmi toas magada, sest ta on väsinud. Emmi lubab tal põrandal magada, aga Janile sellest ei piisa. Ta tahab tulla Emmi kõrvale. Ja kord juba sinna lubatud, ei taha ta seal lihtsalt rahulikult magada, vaid enamat. Kui Emmi ütleb “ei”, Jani ei peatu. See võinuks olla armastusloo algus, aga kõik läheb valesti. Ometi ei ole Jani kiskja, vaid täiesti tavaline Soome noormees.