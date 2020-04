Taaniel Raudsepp: kultuur on emotsionaalne, aga kultuuripoliitika peab olema kaine ja rahulik

Eesti kultuurile tuleb kindlasti kasuks rohkem koostööd ja vähem valdkondade konkurentsi, usub 15. mail kultuuriministeeriumi kunstide asekantslerina tööle hakkav Taaniel Raudsepp, kes tegutseb praegu veel kunstihoone juhina. Raudsepp toob esile valdkondade koostöö ja integratsiooni, andmete vaba liikumise. Ta loodab stimuleerida head kultuuripoliitilist mõttevahetust. Mis teda ees ootab, pole teada. Me ei tea, kas siis eriolukord veel kestab või on hakatud selle tingimusi leevendama, kas mingid asutused saavad kasvõi vähendatud vormis taas toimetada. Loomulikult on tegemist raske majandusliku olukorraga, mis läheb ilmselt ainult keerulisemaks. Institutsioonid jäid ju päevapealt ilma piletitulust, mis on elus püsimiseks ja palkade maksmiseks oluline. Veel keerulisemas olukorras on vabakutselised, keda on eri valdkondades erineval hulgal.