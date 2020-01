Täiskasvanutel polegi õigeid vastuseid

On 1950-ndate lõpp Tartus. Käib sõda, sedapuhku vaid kahe kooli vahel: eesti ja vene. Eesti tüdruk Tiina äsab vene poisile Vovale munaga vastu otsaesist. Mis oleks suurele sõprusele parem algus?

Umbes selline on Priit Pedajase lavastatud „Linnade põletamise” sissejuhatus, mis põhineb Kai Aareleidi mõne aasta eest ilmunud samanimelisel romaanil. Näidendi on raamatu põhjal kirjutanud Aareleid ise.

Tiina pilgu kaudu (lavastuse algul kuulub see pilk lapsele, hiljem teismelisele) luuakse vaataja jaoks võõritus. Ühe pere ajastust lahutamatule loole lisab varjundeid just lapse vaatepunkt. Lapsele olulised küsimused on sellist masti, mida isiklikesse muredesse uppunud täiskasvanud märgatagi ei oska. Kiire on tekkima paralleel Leelo Tungla „Seltsimees lapsega”. Mõlema keskmes on ühe ajastu elud, mille mustreid kannavad ilmselt veel edasisedki põlvkonnad. Mõlemal juhul raputab just lapse pilk vaataja lahti kinnistunud vaatest ajastule. „Linnade põletamises” esineb see näiteks selles, et vanemate jaoks on eestlaste ja venelaste küsimus alaliselt esil, ent Vovale ei tähenda toore munaga vastu vahtimist saamine suuremat traagikat. Viskaja teo taga ei peitu ideoloogilist vimma. Vastupidi, mõnda aega hiljem peab ka Tiina jaburaks, kui tema isa nelke venelaste lilledeks nimetab. Mis ajast on lilledel rahvus?