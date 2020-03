Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogud on avatud kõigile Eesti elanikele

Üleriigilise eriolukorraga seoses avas Tallinna Keskraamatukogu 18. märtsil oma e-raamatukogud kõigile Eesti elanikele. E-raamatukogusid saavad kasutada ka need, kes elavad välismaal või on sinna viiruse tõttu lõksu jäänud.

Kuna nõudlus on kasvanud, siis hangib Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute litsentse jooksvalt juurde tavalisest suuremal hulgal. E-raamatute hankimist on lubanud erakorraliselt toetada nii Tallinna Linnavalitsus kui Kultuuriministeerium. Kõik kohalikud omavalitsused, kelle elanikele on Tallinna linn e-raamatute lugemise võimaluse avanud, on oodatud e-raamatute ostmist toetama. Annetusi on oodatud tegema ka kõik lugejad, kes soovivad, et e-raamatukogudes oleks laiem valik raamatuid. Annetuse saab mugavalt teha Tallinna linna e-teeninduse keskkonnas. Infot annetuse tegemise kohta saab Keskraamatukogu veebilehelt. Raamatukogule annetajad toetavad ühtlasi Eesti kirjastajaid, kelle väljaantud eestikeelseid e-raamatuid ELLUsse ostetakse.