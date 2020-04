Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogude kasutajate arv on tõusnud 14 korda

Kuigi Tallinna Keskraamatukogu uksed on külastajatele suletud, on e-raamatukogude üle-eestiliseks muutmine ning mitmed uued kriisiaegsed teenused raamatukogu kasutajate arvu viimasel paaril kuul hoogsalt suurendanud. Märtsis registreeriti üle 4000 uue lugeja – varasema aasta sama ajaga võrreldes üle kolme korra enam. Aprilli näitajad tõotavad sarnast kasvu.

Lõviosa uutest lugejatest on registreerinud end ka Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogude ELLU, OverDrive ja RBdigital kasutajateks. Eriolukorra algusest on uusi e-raamatukogude kasutajaid lisandunud ligi 10 000 ning e-raamatute laenutusi olnud ligi 30 000 – võrreldes eelneva aasta sama perioodiga vastavalt 14 korda ja 27 korda enam. Nii eesti- kui võõrkeelsete e-raamatukogude valik on eriolukorra perioodil oluliselt täienenud ja mitmekesistunud. Oma panuse sellesse on andnud ka rohked annetajad.