Tallinna Linnateater ja Noorsooteater paluvad külastajatel maski kanda

Teater on loonud omalt poolt kõik tingimused, et teatriime saaks sündida turvalises keskkonnas – hajutatult, korralikult ventileeritud ruumides, rohkete võimalustega kasutada desinfitseerimisvahendeid, ütleb Noorsooteater.

„Saame ühiselt palju ära teha, et püsida terved ja elada nii, et on rohkelt vabadusi ja võimalusi,“ ütles teatrijuht Joonas Tartu „Palun kandke maske – kordame lihtsalt ja selgelt meedikute ja teiste terviseasjatundjate soovitust.“