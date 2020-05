Tallinna rajatav filmilinnak võib muutuvast majandusolukorrast hoopis võita

Kuigi eriolukord on mõjunud Eesti filmitööstusele halvavalt, siis vähemalt Paljassaare poolsaarele rajatava filmilinnaku Tallinn Film Wonderland projektiga lähevad asjaosalised plaanitud tempos edasi.

Muutuva majandusolukorra tõttu langevad ehitushinnad võivad ka tähendada seda, et filmilinnak on võimalik ehitada algselt plaanitust odavamalt, kirjutab ERR .

Tallinn Film Wonderlandi tegevjuht Gren Noormets ütles ERR-ile, et praegu on nad oma tegevustega esialgses graafikus ja tegelevad stuudiokompleksi projekteerimisega ning ei näe põhjust, et valmimine peaks edasi lükkuma.