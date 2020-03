Sõnalavastuse auhindade žürii liikme Jaak Alliku sõnutsi oli 2019. aastal vaatluse all 125 lavastust. Valida nende seast viis lavastaja- ja viis kunstnikuauhinna nominenti ning leida umbkaudu poole tuhande rollisoorituse seast 20 näitlejaauhindade kandidaati oli raske ja nagu alati, tekitas suuri vaidlusi. „Minu viiest lavastajaauhinna kandidaadist pääsesid lõppvooru vaid kaks. Paratamatu subjektiivsus ja kompromissid ei vähenda aga lõpptunnustuse saanud tööde erilisust,” rõhutas Allik.

Kui eelmisel aastal läks lavastajaauhind debüütlavastuse „Kalevipoeg” eest noorukesele Karl Laumetsale, siis seekord pälvis auhinna nominentidest staažikaim – Priit Pedajas ja seda juba kuuendat korda. Saavutuse teeb eriliseks seegi, et viimati sai maestro sellise tunnustuse õige ammu – lavastuse „Mao tee kalju peal” eest (1998) ja nimetati pärast seda kahekümneks aastaks Draamateatri peanäitejuhiks. „Teeb tõesti rõõmu, et selle koorma mahapanek on tulnud Pedajase loomelennule silmanähtavalt kasuks. Peale kahe nii teemalt kui ka stiililt väga erineva tipplavastuse meenuvad eelmisest aastast ka „Isamaa pääsukesed” ja „Mõnus maatükk”,” ütles Allik.