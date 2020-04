Tartu lastekirjanduse auhinna pälvis Tuul Sepp

„Allikahaldjas“ on fantaasiaküllane eesti rahvapärimust elustav seikluslugu nooremale ja keskmisele koolieale. Värvikate tegelaste kaudu on raamatusse pikitud hulgaliselt põnevaid sõnu ja fakte ajaloost, taimetarkusest, mütoloogiast jne. Žürii valis „Allikahaldja“ üksmeelselt tänavuse Lapsepõlve auhinna võitjaks, sest raamat on hästi kirjutatud, sisutihe, põnev ja humoorikas. Teos pakub midagi nii noorele iselugejale kui vanemale, kes ette loeb. Looga hästi sobivad illustratsioonid on teinud Jaan Rõõmus.