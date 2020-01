Tartu uus linnakirjanik on Carolina Pihelgas

Vastne linnakirjanik Carolina Pihelgas ütles, et on stipendiumi üle väga rõõmus. "Tartu on minu jaoks alati olnud kirjanduslik linn ning minu enda kasvamine kirjanikuna on käinud tihedalt koos selle linnaga. Püüan selle aasta jooksul lisaks kirjutamisele tuua ka kirjandust tänavatele, kõrvaklappidesse, parkidesse ja jalutuskäikudesse; tutvustada Tartu kirjanikke külalistele ja ehk ka mõnda põnevat välismaist kirjanikku tartlastele," rääkis Pihelgas.