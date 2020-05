Tartu Uus Teater lükkab suvelavastuse “Serafima+Bogdan” aasta võrra edasi

Keegi teab, et juuliks on kõik see möödas, keegi teab, et augustis alles algab see tõeline uus reaalsus. Ainus, millele saame tugineda, on Riigi Teatajas ilmunud korraldused . Selle järgi saavad augustis toimuda küll 1000 inimesele mõeldud etendused vabas õhus, kui rahva tervis ei halvene. Kuid 2+2 ja muud eeskirjad muudavad selle meie jaoks võimatuks.

Teatri tegemine on omal moel võimalik, aga mitte see lavastus. Oleme oma plaanides liialt veendunud, et neid veelkord muuta, et võib-olla tuua teie ette neljakordselt lahjendatud lavastuse. Ja lõpuks on palju tähtsam piirangutest mööda hiilimisest see, et saaksime praeguse olukorra selja taha jätta. Pigem siis teeme hiljem, aga teeme hästi.