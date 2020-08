Kristiina Reidolv õppis Tartu ülikoolis filosoofiat, tegeledes just kunstiküsimustega. Pärast seitset aastat Vaba Lava juhtimist ja ülesehitamist andis ta mullu teatepulga üle. Nüüd tegutseb ta Tartu loomemajanduskeskuse juhi ja filmifondi eestvedajana. Nagu kõigest sellest veel vähe poleks, õpib ta veel Tartu ülikooli teatriteaduse doktorantuuris.

Sel aastal on festivali fookuses naised ja kunst. "Ma näen ühiskonnas päris palju psühholoogilist vägivalda kasvõi töökiusu kujul. Sellest ei räägita nii kõval häälel, kui võiks. Toetan igati Tartufi filmivalikut selles mõttes, et neid teemasid teravamalt esile tõsta. Kuid küsimus on ka balansi leidmises, et pendel ei läheks teise nurka ja et teine sugupool ei saaks kannatada," ütleb Reidolv.