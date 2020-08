Kui vaadata, kellega tegi Taylor Swift sellel plaadil koostööd, pole ka ime. Kitarrist Aaron Dessneri indie-art-rokkbänd The National on sarnase meloodilise helikeelega. Samuti indie-folk-bänd Bon Iver, mille solist Justin Vernon laulab Swifiga duetti loos „Exile”. Nende kollektiividega koostööd tehes astub Swift sammu poodiumilt alla, eemale tähesärast ja lähemale iseenda juurtele. Ta alustas samuti üksi ja kitarriga. Vahepeal võitis ta küll kümme Grammyt ja temast sai üks müüdumaid artiste läbi aja. Ent Swift on umbes nagu Bob Dylan. Isegi kui see, et tema muusika pressib igast aknast tuppa, on tüütu, on ta siiski suurepärane lugude jutustaja ja sõnade kirjutaja. Ent lugude jutustamine on ju üks raskemaid kunste.