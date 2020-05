Taylor Swifti lugu: popimullistaarist hambaid näitavaks artistiks

2009. aasta september, MTV Video Music Awards tseremoonia. 19-aastane Taylor Swift alustab tänukõnet aasta muusikavideo auhinna eest. Ühtäkki ronib lavale Kanye West, rebib popstaarilt mikrofoni ja teatab: "Taylor Swift, I'mma let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time...one of the best videos of all time!” (“Taylor Swift, ma luban sul lõpetada, aga Beyoncé’il oli üks parimaid videosid läbi aegade!”). Swift jääb hämmingus lavale seisma. Enda jõudu verinoore lauljatari peal katsetanud ja erakordset mölaklikkust üles näidanud Kanye lause inspireerib aga järgneva kümne aasta vältel erinevaid sketše ja meeme.

Seda hetke käsitleb ka Netflixi dokumentaal “Miss Americana”. Küllap on see olnud ka üks Taylor Swifti edasisi otsuseid mõjutavaks momendiks teekonnal kõigile meeldida püüdvast haldjalikust tütarlapsest selgeid seisukohti väljendavaks staariks. On selge, et mured, mis dokumentaalfilmis vaataja ette laotakse, ei pruugi olla väljaspool staarimaailma kuigi lihtsalt suhestutavad