Teater NO99 vanad lavastused jõuavad tasuta vaatamiseks internetti

Kuigi teater NO99 on juba pikemat aega suletud, siis teatri koduleht veel toimib ning on parasjagu kultuuriministeeriumi hallata. NO99 endine juht ning MTÜ Punased Purjed juhatuse liige Tiit Ojasoo sõnul otsustati nüüd Eesti Kultuurkapitalilt raha küsida, et seni rahvusarhiivis säilinud lavastused ka laiemale publikule vaatamiseks tuua, kirjutab ERR.

"Arhiiv läks praegu rahvusarhiivi, aga sealt selle vaatamine tavalisele huvilisele on raskendatud ja see võtab ilmselt päris kaua aega, enne, kui see jõuab seal süstematiseeritud saada. Kultuurkapital on andnud selleks ka natuke raha, nii et esimesed 25 lavastust peaks umbes kuu aja jooksul kodulehele jõudma," rääkis Ojasoo.