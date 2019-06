Teatriliit: Sakala 3 teatrihoone konkursi katkestamine viimasel hetkel pole normaalne

Teatriliit osutab, et konkursi lõppvooru jõudnud loomingulised ühendused – Lauri Lagle ning Elektron – on teinud vaimseid ja ka materiaalseid pingutusi konkursil osalemiseks ning viimasel hetkel konkurssi katkestada pole aktsepteeritav.

Me ei pea normaalseks loomingulise konkursi katkestamist n.ö viimasel hetkel enne tulemuse väljakuulutamist, arvestades, et konkursi lõppvooru jõudnud loomingulised ühendused – Lauri Lagle ning Elektron – on teinud vaimseid ja ka materiaalseid pingutusi konkursil osalemiseks ning sidunud oma edasisi loomingulisi (ka ajalisi) plaane konkursi võimaliku tulemusega. Ministeeriumi poolt oleks olnud ja on korrektne kohtuda konkursil viimasesse vooru pääsenutega ning selgitada neile muutunud asjaolusid ning võimalikke edasisi arenguid.