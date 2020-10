Teatristatistika: Eesti teatrid kogusid eelmisel aastal üle 1,2 miljoni külastuse

Samuti kasvas 2019. aastaks nii repertuaaris olevate lavastuste arv (540-lt 610le) kui ka uuslavastuste arv (196-lt 222-le). Samas linna- ja riigiosalusega teatrite uuslavastuse arv püsib enam-vähem samas suurusjärgus, 100 uuslavastuse ringis (92). Kogu repertuaari 610 lavastusest kuulub riigiteatritele tavapäraselt 320 lavastuse ringis (314), mis tähendab, et iga-aastane uuslavastuste arvu tõus või langus puudutab enamasti erateatreid ja projekte.

2019. aastal moodustasid sõnalavastused repertuaarist 63,9% (sellest 34,3% uuslavastusi). Sõnalavastuste tekstiline päritolu oli 2019. aastal samuti tähelepanuväärne: 390 sõnalavastusest 45,6% (178 lavastust) olid Eesti autorite lavatekstid (sh 150 näidendit ja 28 dramatiseeringut), uute sõnalavastuste (kokku 134) hulgas on Eesti autorite osakaal isegi veelgi kõrgem – 56%.

Kui vaadata uuslavastuse osakaalu põhjal lavastuste eluiga, siis vaheldub kõige aktiivsemalt mitmeliigi- ja tantsulavastuste repertuaar, kus uuslavastused moodustavad kogu repertuaarist vastavalt 58 ja 41,7 protsenti. Lavastuste eluiga on pikem nukulavastustel ja muusikalavastustel (mõlemal 21,7%), sõnalavastuste repertuaar vahetus 34,3% ulatuses.

Eesti teatristatistika 2019. aasta andmed on avaldatud kogumikus Teatrielu 2019, mille teise osa moodustab kroonika. Lisaks statistilistele andmetele on seal avaldatud ka ülevaade teatriaastal toimunud sündmustest, ülevaated teatriorganisatsioonide tegevusest, festivalidest jmt. Teist korda on tabelisse jõudnud harrastusteatrite koondandmed. Vaadeldaval aastal oli 48 harrastusteatri repertuaaris 162 lavastust, millest 87 olid uuslavastused, etendusi anti 893 ja külastusi kokku oli 40 413.