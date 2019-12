Teleaasta 2019: kas televisioon võib kunagi uuesti suureks saada?

“Ega suuri asju eriti enam tehta,” ohkas telemaastiku hetkeseisu tuntud produtsent, kellega oli au pisut vestelda. Staažikad tegijad on harjunud eeldama, et televisioon on kõikjalolev ning hõivab nii eravestlused kui ka ajalehtede esiküljed. Olulisuse märgatav kahanemine on tähelepanuga harjunule raske katsumus - frustratsioon ja masendus muudab teleringkonnas õhu ajuti nii paksuks, et nuga ei taha läbigi minna. Möödunud sügisel arvasid paljud korraks värelevat virvatulukest silmavat - kas televisioon on tõesti jälle suur? Põhjuseks oli skandaalne tõsielushow “Rannamaja”.

Kui sügisel Eesti teleinimeste olulisimaks kogunemiseks kujunenud TV3 peol käisin, torkas silma optimism - pidu ja lusti jätkus nagu vanadel legendaarsetel Nädala pidudel (hiljem Kanal 2 omadel), Freddie Mercury “Show Must Go On” saatel lasti taevasse võimas ilutulestik ning saalis särasid aukülalistena ootamatu hittsaate “Rannamaja” staarid. Ükski tõsielusaade ei olnud enam ammu nii suurt elevust tekitanud. Kas see oli vihje, et masendav segadusteperiood on läbi, kanalite uued juhid end sisse õlitanud ja kõik on jälle nagu enne?