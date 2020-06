Telesuvi kopeerib kõiki varasemaid, üht-teist särtsakat siiski leiab

ETVMõned asjad on praeguses ebastabiilses maailmas kindlad kui kalju. Näiteks „Eesti mäng” ja selle saatejuht Gaute Kivistik. Uute saadetega lustitakse 20. juulist, vanade mängude kordamine algas aga juba mais. „Ringvaade suvel” alustab 29. juunil, saatejuhid on Jüri Muttika ja Hannes Hermaküla. „Terevisioon” paneb hooajale punkti 19. juunil. Päevakajaliste teemadega jätkab „Esimene stuudio” – saade on eetris juuni esmaspäevadel pärast õhtust „Aktuaalset kaamerat”.

Esmaspäeviti leiab suvekavast dokumentaalfilmid ja -saated tuntud eestlastest, sh Eri Klasist, Marju Lepajõest, Jaan Krossist, Marju Lauristinist jpt. Suvised neljapäevaõhtud kuuluvad suurepärastele Eesti mängufilmidele, nagu „Seltsimees laps”, „Nipernaadi”, „Taarka” jt.

Eesti vanima telekanali 65. sünnipäevale oodatakse kõiki vaatajaid 19. juulil. Eriprogramm valmib ka jaanipäevaks ja 20. augustiks, samuti olümpiaregati 40. aastapäevaks. Ka heategevuslik Pardiralli toimub koostöös ETV-ga.