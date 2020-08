„Teneti” peaosatäitja John David Washingtoni jaoks on režissöör Christopher Nolan kangelane, kellega koos töötamine oli suur au. Hollywoodi näitleja Denzel Washingtoni poeg on aga alles oma näitlejatee alguses. On ilmne, et viie aasta päras on tegemist juba suure staariga. „Teneti” võtteperioodist on Washingtonil ainult väga head mälestused.