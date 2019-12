„The Irishman”. Puhas, kuiv ja tasane monument

Krimidraama, mis on kokku toonud gangsterifilmide põhinäitlejad – Robert De Niro („Goodfellas”, „Ükskord Ameerikas”, „Casino”), Al Pacino („Ristiisa”, „Scarface”) ja Joe Pesci („Goodfellas”, „Casino”) –, on mitmel põhjusel markantne film. Charles Brandti raamatul „I Heard You Paint Houses” põhinev „The Irishman” mõjub kui teatud tüüpi krimidraamade lõpp, filmiajalugu kujundanud näitlejate generatsiooni ja sedalaadi kombinatsioonide viimane etteaste. Ühtlasi väljendab see Ühendriikide ajalugu vorminud kriminaalsete tegelaste ja sedalaadi maskuliinsuse väljasuremist. Kui lisada siia digitaalne noorendustehnoloogia, žanri mõttes suur 159 miljoni dollarine eelarve ja Netflixi strateegia ennast filmiväljal legitimeerida, siis pole ime, et filmist on saanud üks filmiaasta tähiseid.