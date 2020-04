„Tiger King” viskab vaataja maailma, kus ainsad mõistlikud tegelased on tiigrid

„Tiger King: Murder, Mayhem and Madness” on Netflixi dokumentaalsari, mis lausa kutsub loetelusid koostama. Selles on hulk ekstsentrilisi tegelasi, suured, ohtlikud ja ilusad loomad, polüamooria, relvad ja süütamised, midagi kultuselaadset, palgamõrva plaanimine, aga ka üks oletatav mõrv. Ja muidugi narratiiv, mille iga käänak on eelmisest jaburam. Ka siis, kui tundub, et pole enam millimeetritki, mille võrra vinti peale keerata. Sarja keskmes on praeguseks vangis istuv ekstsentriline loomaaiapidaja Joe Exotic ehk Joseph Allen Maldonado-Passage (sünninimega Schreibvogel) – gei, polüamorist, relvasõber, wannabe-mustkunstnik ja -poliitik. Ta on kandideerinud USA presidendiks ja Oklahoma kuberneriks.

Selles dokumentaalsarjas on lihtsalt nõnda palju, et jään näidatava tõepära uskuma juba kasvõi seetõttu, et midagi nii totrat on peaaegu võimatu välja mõelda. Pole ime, et sellest on karantiinis istuvate inimeste abiga saanud Netflixi läbi aegade vaadatumaid sarju.