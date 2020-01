"Tõe ja õiguse" laia maailma viinud Tanel Toom pälvis Valgetähe IV klassi ordeni

Juba palju aastaid tagasi oli ilmne, et Toom on andekas režissöör. Tema lühifilm lühifilm „Pihtimus” võitis 2010. aastal välismaise filmi kategoorias tudengifilmide Oscari ja esitati 2011. aastal Oscari viie nominendi hulka. Lisaks pälvis film rahvusvahelise pressiakadeemia välja antava filmiauhinna Satellite Awardi (omal ajal võitis selle ka "Mandariinid").

Et pisut tausta avada, siis sobib siinkohal meenutada filmilevitaja Timo Dieneri kommentaari Oscarite short-listi pääsemise järel: "Suurriike ja suuri filme oli nende 91 riigi seas palju ja paljud kinomaailma vägevad kümne hulka ei pääsenud. Ei ainsatki esindajat Skandinaaviast (välja jäi näiteks Rootsi esindaja „Ja siis me tantsisime“), välja jäi üheks suurfavoriidiks peetud brasiillaste linalugu „Invisible Life“, itaallaste esindaja „Reetur“, Saksamaa „Süsteemi error“ jne. See kõik on aga märk sellest, et filmist Hollywoodis korraldatud linastused olid edukad, akadeemia liikmed tulid kohale ja mis kõige tähtsam – nähtu meeldis neile niivõrd palju, et nad tõid selle filmi oma valikus välja".

See kõik näitab, kui suure saavutusega oli õigupoolest tegemist rahvusvahelises mõttes, rääkimata Eesti rahva armastusest filmi vastu. Töö näitlejatega oli ülikõrgel tasemel, loo visuaalne jutustamisviis isegi pisut ameerikalik.

Jääb vaid oodata uusi filme. Toomi laia ampluaad näitab aga see, et järgmine film on hoopis ulmefilm "Gateway 6". Valik teha ingliskeelne ulmedraama sai Toomil muide tehtud juba kümme aastat tagasi. See pidi olema film, mille ta teeb enne „Tõde ja õigust”, kuid asjad venisid ning „Tõde ja õigus” läks töösse varem. Nüüd teeb Toom selle filmi siis hiljem ära.

Inglisekeelse ulmefilmi võtetega alustatakse järgmisel aastal Eestis ning kaasa teevad rahvusvaheliselt tuntud näitlejad Olga Kurylenko ja Leo Suter. Tegemist on Suurbritannia, Eesti ja Saksamaa koostööfilmiga, mida toodavad Eestist Allfilm, Saksamaalt Kick Film ja Suubritanniast Sentinel Entertainment ja Stigma Films. Palju edu filmiga!

TANEL TOOM

Elukäik

Sündinud 1. novembril 1982. aastal. On lõpetanud Tallinna prantsuse lütseumi ja Tallinna ülikooli filmirežii alal. Pärast lõpetamist suundus õppima Inglismaale National Film & Television Schooli mängufilmi režii magistrantuuri.

Tema lühifilm „Teine tulemine” valiti 2008. aastal Veneetsia filmifestivalil lühifilmide programmi. Lühifilm „Pihtimus” võitis 2010. aastal välismaise filmi kategoorias tudengifilmide Oscari ja esitati 2011. aastal Oscari viie nominendi hulka.

2019. aasta 20. veebruaril esilinastus „Tõde ja õigus”.

FILM "Pihtimus"

Filmi originaalpealkiri (inglise keeles): "The Confession"

National Film- and Television School (UK): magistritöö

“Pihtimus” on lugu vaiksest ja siirast poisist Samist, kes muretseb oma esimese pihilkäigu pärast: tema südametunnistus on puhas ning järelikult ei saa toimingust ka kergendust loota. Koos sõbra Jacobiga otsustatakse seda viga parandada, kuid esialgne süütu vemp muutub ootamatult tragöödiaks.

Osades: Lewis Howlett (Sam), Joe Eales (Jacob), James Simmons (preester), Gemma Atkins (õpetaja)

Auhind: OSCAR - The Award of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ameerika Ühendriigid), 2010, tudengifilmide Oscar välismaise filmi kategoorias

Nominatsioon, OSCAR - The Award of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ameerika Ühendriigid), 2011, lühifilmide Oscari viie nominendi sekka valitud