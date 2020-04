Toimus läbimurre Eesti filmide esilinastuste ajaloos, publik oli sama elevil kui kinosaalis

Netikino.ee tegevjuht Urmas Kiburi sõnul läks kõik sujuvalt ning täpselt kell viis avati esmakordselt Eestis virtuaalne uks esilinastusele. "Kohal" oli üle 300 inimese. "Tanel Toomi sissejuhatus on väga hea ja tekitab kasseti vaatamiseks just õige meeleolu". Tänaseks ehk umbes 24 tunni jooksul on lühifilmide kasseti filme vaadatud üle 600 korra. "Usun, et see on hea tulemus ja nädalavahetus alles ees, lisas Kibur.