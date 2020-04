Tõnis Lukas: kultuuriasutused saavad riigi abipaketiga poole ärajäänud omatulust

"Kaks nädalat tagasi oli kultuurile esialgu planeeritud kolm miljonit eurot. Nüüd on selleks peaaegu 25 miljonit eurot, sellest 5,2 miljonit loovisikute toetuseks ja 19,8 miljonit kultuuriasutustele. Mida kultuuriministeerium taotles, selle valitsus ka eraldas," räägib kultuuriminister Tõnis Lukas.

"Vabakutselistele loovisikutele mõeldud loometoetusi on 1200. Saajate hulgas võivad olla nii loominguliste liitude liikmed kui ka loometegevusest elatuvad inimesed, kes ei kuulu loomingulistesse liitudesse. Edasi töötab ka kultuurkapital. Võtsime selle nõukogus vastu otsuse, et kultuurkapitali sihtkapitalid saavad eristipendiume jagada ka taotlusvoorude vahelisel ajal.



Tahaksin toonitada ka seda, et riigieelarve eraldisi ei muudeta. See tähendab, et riigieelarvega seotud kultuuriasutuste eelarved ei muutu ka siis, kui maksulaekumised langevad. Selleks võtame kasvõi laenu. Ent riik ei saa kultuuriasutustele kompenseerida kogu erasektorist saamata jäävat omatulu. Selle katame umbes 50% ulatuses. Kuigi ka osa kulusid on praegu ära jäänud, siis mingid korrektiivid oma tegevuses tuleb asutuste juhtidel siiski teha."

