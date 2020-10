Tegime konservatiivse eelarve. Kui vaadata kogu Euroopat ja ka maailma, siis on meie fiskaalkultuur endiselt konservatiivne. Siin on palju piike murtud ja süüdistatud valitsust laristamises, aga tegelikult tegime teiste riikidega võrreldes küllalt kidura kasvuga eelarve. Ka pärast seda on meie laenukoormus Euroopa Liidus kõige madalam. Kaalusime väga iga kulutust, üldises plaanis jäime selle juurde, et võtta laenu võimalikult vähe. Kuid ka kasina eelarve tingimustes saime kultuurile päris olulised eelarveread sisse. Kultuur võib olukorraga rahul olla. Kui arvestada ka selleaastast 25-miljonilist kriisipaketti, siis on 2021. aasta enam-vähem sama.