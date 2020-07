Peamiselt Tallinnas tegutsev Tõnu Timm ehk Tõun ning Rakveres elav pillimees ja -õpetaja Peep Pihlak on heas tujus. Kalamajas asuva Graniidi tänav 17 tagahoovi on toodud teekann ja tassid, ei puudu ka kommikauss. 1980-ndatel olid laua ja toolide asemel hoopis puupakud. Hea võimalus sõpru külla kutsuda ja seejuures vältida kohustust pakke halgudeks lõhkuda, meenutasid asjaosalised.

Palju Tõuni ja Pihlaku muusikutest põlvkonnakaaslasi saab oma bändidega pidada suuri sünnipäevi. Ent nemad kaks oleksid võinud veel paar aastat tagasi vabalt tähistada hoopis 35 aastat, mil nad ei ole koos mänginud. Ometi on võimalusi jagunud. Neid seob sõprus ja muusika (Tõuni tegemistest on tuttavaim ilmselt Jäääär ja Pihlaku omadest Okaspendel). Rääkimata tudengipõlvest, millest märgatav osa veedeti koos selles samas Graniidi tänava majas. Ühise bändini jõuti alles 2017. aastal, plaadini „Kõik said tulla” tänavu juunis. Ehkki vestlesin kahe mehega, tasub märkida, et bändis on kolmaski liige, multiinstrumentalist Teet Velling, kel bändi nimeks oleva aadressiga küll otsest seost ette näidata pole.