Hallil nõukogude ajal olevat „Aktuaalse kaamera” ilmateadustaja kord öelnud, et ida poolt pole meil kunagi midagi head oodata, ja saanud eetrikeelu. Ei maksa üldistada, sest näiteks Olga Pogodina-Kuzmina romaan „Uraan”, mille sündmustik keerleb ümber meie Sillamäe, väärib kestvat aplausi.

Kui „Uraani”, mille sündmused toimuvad 1953. aastal, peaks kuidagi liigitama, siis ütleks, et see on kaude tõsielul, kuid ühtlasi mõnel dokumendil põhinev Eesti NSV tegelikkust peegeldav tööstus-, vangla- ja spiooniromaan.