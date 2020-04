Trad.Attack! kütab tantsupõranda kuumaks

Kuna tänapäeval on muusikaliseks väljenduseks tohutu palju võimalusi, ei saa ka Trad.Attacki! liigitada pelgalt folgi alla. Nagu bänd on ise tõdenud, siis pärimusest kogutakse inspiratsiooni, kuid sihtpunkt on maailm, milles nad kasvavad, arenevad, muutuvad ja loovad. Uut albumit kuulates on tunda, et trio on tõesti kasvanud ja muutunud, sest albumi stiil on ühtlasem ning liigub varasematega võrreldes veelgi rokilikumat ja kiiremat sammu. On ka mainitud, et plaadi 11 laulu võivad kõige muu kõrval mosh’imise isu tekitada. Bändi loomingut on nimetatud küttefolgiks – just see album kannab seda nimetust uhkusega.