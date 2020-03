„Tüdruk” räägib mitmetahulise loo transsoolisest baleriinist

ETV2-s on veel paar päeva järelvaadatav noore Belgia režissööri Lukas Dhonti rohkelt auhinnatud film „Tüdruk” („Girl”, 2018). Filmi peategelane Lara on 15-aastane transsooline tüdruk, kelle unistus on saada baleriiniks. Prestiižne Antwerpeni tantsukool võtabki andeka noore vastu.

Ühtepidi on transsoolistele küll väga oluline, kuidas nad teistele mõjuvad, aga määravaks saab, kuidas nad seda mõju ise tunnetavad. Transsoolisuse kõrval tuleb esile laiemalt inimeseks olemise keerulisus. Kuigi ennast valest soost tundva peategelase ümber on inimesed, kes teda aktsepteerivad ja temast hoolivad, võivad sisemised pinged ikkagi viia meeleheitlike, ränkade tagajärgedega tegudeni.

Poisi kehas sündinud, kuid end tüdrukuna tundvat peategelast Larat mängib „Tüdrukus” näitlejadebüüdi teinud, tol ajal 17-aastane tantsija Victor Polster. Nagu filmgi, on ta rolli eest saanud palju auhindu, sealhulgas parima osatäitja preemia Cannes'i filmifestivali Un Certain Regardi sektsioonis.