TUUM tuleb ka sel aaastal, kuid mõne väikese muudatusega

Kellele on TUUM mõeldud? Võistlema on kutsutud kõik: õpilastest õppejõududeni, ajakirjanikest kirjanikeni, ametnikest ministriteni. Osaleda võib üksi ja võistkonnana, mille võib moodustada sõpruskond, perekond, kooliklass, lehetoimetus, parlamendirühm vm.

Kuidas kirjutada head kokkuvõtet?

Hea kokkuvõte sõnastab lähteteksti põhiidee ja toob selle kõrval välja teksti teised olulised ideed. Hea kokkuvõte on omaette tekst, mis on mõistetav lähteteksti lugemata. Hea kokkuvõte on üldistus, mis vahendab lähteteksti sisu kokkuvõtja sõnadega. Hea kokkuvõte on objektiivne, neutraalne tekst, mis vahendab lähteteksti autori mõtteid, mitte kokkuvõtja arvamusi ega tundeid. Hea kokkuvõte on tihe, lihtne, selge, täpne ja kirjavigadeta.