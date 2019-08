Ugala teatri loominguliseks juhiks saab Tanel Jonas

Teatrijuht Garmen Tabori sõnul on Tanel Jonase näol tegemist viljaka ja nooruslikku tegutsemistahet täis näitleja ja lavastajaga, kes on valmis vastutusrikast tööd vedama. „Tanel Jonase nägemus loomingulise juhi rollist ja tulevikuplaanidest andis kindluse, et oleme valimas õiget inimest. Tanel on varasemalt Ugala teatris lavastanud ning majarahvaga juba tuttav. Ta tunneb teatritöö erinevaid tahke ning tal on suures teatris töötamise kogemus,“ sõnas Tabor.

Tanel Jonas on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli 21. lennu ning on alates 2004. aastast Vanemuise teatri näitleja. Lisaks rohketele teatrirollidele on Jonas tegev ka lavastajana. Ugala teatris on Jonase käe all valminud lavastus „Mäng on alanud“.