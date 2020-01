Ühe naise märkmeid kaotatud sõjast

Ma ei ole kindel, kas sellist filmi nagu „Pühendus Samale” on võimalik kogemata vaadata. Dokumentaalfilme pigem ei vaadata festivalidel sama huupi kui mängufilme, seepärast ei tohiks olla filmi „Pühendus Samale” sisu väga suur üllatus. Tegu on jõhkra, verise ja vägivaldse filmiga, kus ei ole peaaegu mingit usutavat lootust. Kui see on teile teada ja vastuvõetav, on tegu puudutava looga, kus on mõned väga meeldejäävad kaadrid ja stseenid. Kui olete nii enesekindel, et valite „Pühenduse Samale” oma esimese kohtingu filmiks, ja pärast seanssi on kaaslane nõus teiega veel tegemist tegema, siis võib ta kogu vaeva väärt olla.